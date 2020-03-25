Кожевников: финны или молодёжь дешевле Мозякина, но его уход — удар по имиджу «Магнитки»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию, сложившуюся между магнитогорским «Металлургом» и нападающим Сергеем Мозякиным, который отклонил предложение клуба о новом контракте.

«Думаю, что это интересная ситуация. Наверное, Сергей своей игрой, своей карьерой заслужил то, что он попросил у клуба. С другой стороны, мы не знаем суммы, поэтому тут можно только предполагать. Мозякин уже немолод по хоккейным меркам, в следующем сезоне будет потолок зарплат, поэтому я не знаю, кто ему может дать столько, сколько он хочет. Для «Магнитки» с точки зрения имиджа это не очень хорошо — всё-таки это символ команды, города, настоящая легенда, игрок с большим количеством достижений.



Слухи про переход Мозякина в «Локомотив»? Трудно сказать, мы же не знаем, какие у него требования. Там же молодёжь. Может быть, ярославцам проще на эти деньги двух молодых игроков взять. Или, например, финнов — у нас сейчас финны хорошо играют, а они наверняка дешевле Мозякина. Но для «Металлурга» этот уход будет ударом по имиджу, а уж как там будет по игре, я не знаю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.