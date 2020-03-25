ФХР рекомендовала ВХЛ завершить сезон-2019/2020 досрочно

Федерация хоккея России рекомендовала Высшей хоккейной лиге завершить сезон досрочно, сообщается на официальном сайте организации.
«Сегодня Континентальной хоккейной лигой было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Оно было основано на приказе министерства спорта об отмене или переносе с 21 марта 2020 г. всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации и продиктовано заботой о здоровье игроков, болельщиков и сотрудников хоккейных клубов.
Федерация хоккея России поддерживает решение КХЛ. Главной нашей ценностью является здоровье людей, и мы должны принимать все меры для его защиты.
ФХР рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования «ВХЛ — Кубок Шёлкового пути», досрочно завершить сезон. Решение о распределении мест в сезоне-2019/2020 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком», — сказано в заявлении ФХР.
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