ФХР рекомендовала ВХЛ завершить сезон-2019/2020 досрочно

Федерация хоккея России рекомендовала Высшей хоккейной лиге завершить сезон досрочно, сообщается на официальном сайте организации.

«Сегодня Континентальной хоккейной лигой было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Оно было основано на приказе министерства спорта об отмене или переносе с 21 марта 2020 г. всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации и продиктовано заботой о здоровье игроков, болельщиков и сотрудников хоккейных клубов.



Федерация хоккея России поддерживает решение КХЛ. Главной нашей ценностью является здоровье людей, и мы должны принимать все меры для его защиты.

ФХР рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования «ВХЛ — Кубок Шёлкового пути», досрочно завершить сезон. Решение о распределении мест в сезоне-2019/2020 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком», — сказано в заявлении ФХР.