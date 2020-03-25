КХЛ отменила сезон. Теперь ЦСКА снова станет чемпионом?

Увы, но сезон в КХЛ официально завершён. Лига уже выступила с официальным заявлением, заявив буквально следующее:



«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.



Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/2021.



Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря».



Это решение, которое напрашивалось. С одной стороны, хотелось досмотреть плей-офф и узнать имя нового победителя. Ведь именно ради этого и затевался весь турнир, который в итоге не будет доведён до логического конца.

«Барыс» снялся с плей-офф. Почему Кубок Гагарина лишился ещё одного клуба Похоже, полной остановки КХЛ не избежать.

Однако не стоит забывать, что с нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина уже официально снялись три клуба. Так, уведомили лигу о своих кардинальных решениях финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Учитывая правила по карантину и проблемы с авиасообщением, такие заявления финнов и казахстанцев напрашивались.



Кроме того, о своём нежелании участвовать в турнире дальше по сути намекнул и «Ак Барс», который не только опубликовал подобное заявление, но и выступил от лица своего капитана Даниса Зарипова. Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина призвал всех уйти на карантин.

Зарипов: выступаю за отмену плей-офф. Всем уйти на карантин — самое разумное решение

Получается, что из восьми клубов, вышедших во второй раунд плей-офф, в гонке формально осталось лишь пять команд. Но и у тех нарисовались серьёзные проблемы: едва ли не все легионеры улетели к себе на родину. В этой связи сложно представить, как и каким образом было бы реально доигрывать нынешний чемпионат. Неполноценными составами без иностранцев? Но это же прямое нарушение спортивного принципа, как и отсутствие трёх клубов-участников.

Про решение «по распределению итоговых мест на ближайшем совете директоров» лиге, думается, нужно забыть. Никакого распределения быть не должно, учитывая форс-мажорную ситуацию. Да, по логике, чемпионом второй год подряд могут объявить ЦСКА, как победителя регулярного чемпионата. Но ведь плей-офф – это совершенно другой турнир. Где гарантии, что москвичи не вылетели бы во втором раунде? Таких гарантий нет, а значит, нет и чемпиона. Это относится абсолютно ко всем командам, просто ЦСКА – наиболее актуальный пример, так как именно «армейцы» являются действующими обладателями Кубка Гагарина.



«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.



Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным.



Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Алексей Морозов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что ж, теперь нас ждёт долгое и мучительное время без хоккея. Не будет ни чемпионата мира, ни чемпионата КХЛ. На что остаётся надеяться? Пожалуй, только на НХЛ. Вряд ли североамериканцы не доиграют свой сезон, ведь там крутятся не огромные, а просто колоссальные деньги. Континентальной же лиге нужно спокойно составлять новый календарь и готовиться к следующему сезону. Предварительно, разумеется, утвердив полный состав участников.

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