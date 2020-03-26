Миронов: последний матч дал понять, что играть без болельщиков, мягко говоря, неприятно

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса.

«Лига официально завершила текущий сезон, Кубок Гагарина не будет разыгран. Очень жалко, что так сложилась ситуация. Спасибо за этот сезон партнёрам, тренерскому штабу и руководству клуба.

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Огромная благодарность болельщикам «Динамо»! Ваша поддержка вдохновляла нас биться за каждый метр площадки, за каждый матч. Последняя игра со «Спартаком» дала нам понять, что играть без болельщиков… мягко говоря, неприятно. Спасибо, что вы у нас есть.

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Надеюсь, что подготовка к следующему сезону начнётся по плану. Берегите здоровье, это самое главное», — написал Миронов в «Инстаграме».