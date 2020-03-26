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Фер: теперь игроки НХЛ будут думать о том, стоит ли ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

Фер: теперь игроки НХЛ будут думать о том, стоит ли ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине
Хоккей / НХЛ 0

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал ситуацию с возможным отказом лиги участвовать в Олимпийских играх 2022 года, которые должны пройти в столице Китая Пекине. Напомним, что ранее многие хоккеисты НХЛ выражали настойчивое согласие участвовать в Олимпиаде.

«Что касается Олимпиады-2022 в Пекине, я считаю, что само собой разумеется, что игроки и все остальные будут думать о том, насколько изменился мир. И действительно ли они уверены, что им стоит туда ехать по соображениям здоровья или безопасности. Когда статистика покажет, что поездки по миру снова станут возможными, конечно, игроки будут об этом думать. Это человеческая природа со всех точек зрения.

Для НХЛ игры за пределами Северной Америки будут определяться на основе фактов. Когда мы вернёмся к точке, когда границы откроются, то те проблемы, о которых сейчас все говорят, должны быть уменьшены. Причём до такой степени, что они не будут считаться серьёзными. Если этого не произойдёт, то все будут очень сильно взвешивать и измерять риски», — приводит слова Фера The Hockey News.

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