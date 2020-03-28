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Гретцки: я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно

Гретцки: я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о вынужденной приостановке регулярного чемпионата НХЛ из-за коронавируса.

«Сейчас семья должна быть на первом месте. Единственное и самое важное — чтобы все были здоровы. Нужно быть дома, что непросто всем, в том числе и спортсменам. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнёрами.

Нужно надеяться на лучшее. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно. Надеюсь, когда опасность пойдёт на убыль, болельщики в Северной Америке смогут сесть на трибуны или у телевизоров и насладиться хоккеем, зная, что пандемия отступила», — цитирует Гретцки The Hockey News.

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