Гретцки: я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о вынужденной приостановке регулярного чемпионата НХЛ из-за коронавируса.



«Сейчас семья должна быть на первом месте. Единственное и самое важное — чтобы все были здоровы. Нужно быть дома, что непросто всем, в том числе и спортсменам. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнёрами.



Нужно надеяться на лучшее. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно. Надеюсь, когда опасность пойдёт на убыль, болельщики в Северной Америке смогут сесть на трибуны или у телевизоров и насладиться хоккеем, зная, что пандемия отступила», — цитирует Гретцки The Hockey News.