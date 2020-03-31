Кожевников — о тренерах в КХЛ: ладно братья-белорусы, но что у нас делают латыши?

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении тренеров из Беларуси и Латвии в КХЛ.

«Я считал, что прошедший сезон, когда одновременно провалились Вудкрофт, Мактавиш, Яндач, Фрэйзер и Хартли, заставит наших менеджеров завершить свои иностранные эксперименты. Но, похоже, выдал желаемое за действительное – они продолжаются.

Говорят, что «Автомобилист», который подвели прежде всего игроки-легионеры, теперь может назначить тренера-легионера. Также мне совершенно непонятна наша увлечённость белорусскими тренерами. С большим уважением отношусь к соседней республике, но даже она своих специалистов не востребует, переметнувшись к североамериканцам. А мы, имея мощнейшую тренерскую школу и традиции Тарасова, Чернышёва и Тихонова, наоборот, делаем на белорусов ставку. Парадокс!

Ладно братья-белорусы, но что у нас делают латыши? Я знаю, что многие ветераны нашего хоккея были шокированы, когда «Адмирал» назначил главным тренером латвийского тренера из ВХЛ Тамбиева. Мало того что этого специалиста у нас никто знает, так он ещё пришёл на живое место – нашего прославленного чемпиона Сергея Светлова, который сделал из «Адмирала» с его скромным составом и с бюджетом уровня ВХЛ узнаваемую команду.

Похожие дела в своё время происходили в отличном хоккейном городе Тольятти, где Светлова подсидел Аболс, а потом отправил «Ладу» в «вышку», хотя место этого клуба именно в КХЛ. Надо сделать всё возможное, чтобы Владивосток в своих кадровых экспериментах не пошёл по печальному пути «Лады», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.