Игроки НХЛ высоко оценили прозвище Панарина и соцсети Овечкина

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки оценивали самые интересные аккаунты в социальных сетях и прозвища игроков.



Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в голосовании по самому интересному аккаунту в социальных сетях, уступив только защитнику «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббэну. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с прозвищем Хлебушек стал третьим в рейтинге лучших прозвищ.



Напомним, сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Ранее Овечкин показал, как танцует на отдыхе.

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