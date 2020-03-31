Источник: московское «Динамо» хочет подписать Лехтеря, клуб покинут Афиногенов и Индрашис

Московское «Динамо» планирует в межсезонье кардинально обновить свой состав, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Сообщается, что команду наверняка покинет ветеран Максим Афиногенов. Скорее всего, бело-голубые расстанутся и с нападающим Миксом Индрашисом. Клуб серьёзно заинтересован в форварде Йори Лехтеря, сейчас выступающим в составе петербургского СКА. По планам главного тренера Владимира Крикунова, финский нападающий может образовать ударную связку во втором звене с Теэму Пулккиненом.



Напомним, «Динамо» в плей-офф КХЛ 2020 года вышло во второй раунд, после чего сезон был прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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