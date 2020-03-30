Все свободные агенты в КХЛ. Расклады по Западной конференции

Ровно через месяц, 30 апреля 2020 года, у многих хоккеистов официально истекут контракты с их клубами. Рассказываем, кто выходит на рынок ограниченно свободных (28 лет и менее 250 игр в КХЛ + все остальные, кто моложе), а также неограниченно свободных (28 лет и не менее 250 игр + все остальные, кто старше) агентов.

Мозякин – в «Локомотиве», Песонен – в «Магнитке»? 10 самых ожидаемых трансферов в КХЛ Официально трансферная кампания ещё не началась, но информации о грядущих переходах уже хватает.

ЦСКА

ОСА:



в. Сорокин.



з. Дальбек, Науменков, Нестеров, Романов.



н. Вей, Григоренко, Капризов, Окулов, Слепышев, Толчинский, Шалунов.



НСА:

в. —



з. Марченко.



н. Попов.



Президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу придётся непросто. Контракты заканчиваются у 14 человек, а ведь ещё и под жёсткий потолок зарплат нужно как-то уместиться. Да, с тем же Нестеровым практически ударили по рукам, но есть Капризов, Григоренко, Слепышев, Сорокин. Все они, вполне вероятно, уедут в НХЛ. Как удержать главный «армейских» звёзд в России? Сделать это будет практически нереально.

СКА

ОСА:

в. —



з. Дыбленко, Зуб.



н. Аалтонен, Барабанов.



НСА:

в. —



з. Белов, Зубарев.



н. Бурдасов, Кемппайнен, Кетов, Коскиранта, Лехтеря.



Определённые проблемы могут возникнуть и у СКА, хотя в клубе уже пошли на уменьшение зарплат своим игрокам и омоложение состава. Огромными деньгами в Питере давно не разбрасываются. Скорее всего, в НХЛ уедут Зуб и Барабанов, но зато с несколькими другими хоккеистами практически достигнута договорённость о продолжении сотрудничества. Удивительно, что оставить планируют всех трёх финских нападающих.

Источник: СКА продлит контракты с Беловым, Аалтоненом, Бурдасовым, Кемппайненом и Кетовым

«Йокерит»

ОСА:

в. —



з. Скленичка.



н. Оксанен, Халме.



НСА:

в. А. Ниеми.



з. Кивистё, Лауридсен.



н. Йоэнсуу, Контиола, Мозес, М. Ниеми, Норман, Регин.



«Йокерит» ведёт размеренную трансферную политику, поэтому за то, что все нужные люди будут подписаны, можно не переживать. С другой стороны, определённый балласт «шуты» всё-таки скинут, ведь без этого никуда. Например, точно нужно расставаться с вратарём Ниеми, который провалил прошлый сезон и не оправдал надежд тренерского штаба.

«Динамо» Москва

ОСА:

в. Тяло.



з. Аланов, Чайковски.



н. Алексеев, Верба, Моисеев, Панкратов, Тарасов, Яшкин.



НСА:

в. Ерёменко



з. Григорьев, Лямин.



н. Апальков, Афиногенов, Индрашис, В. Кулёмин, Петерссон, Полыгалов.



В «Динамо» предстоит серьёзная селекционная работа. Без контрактов несколько ведущих игроков, в числе которых Яшкин и Петерссон. Удержать этих форвардов – главная задача бело-голубых. А вот с Индрашисом, видимо, будут заканчивать сотрудничество. Он сыграл ниже своего уровня. Интересна и ситуация с защитниками. Например, оставлять ли Григорьева и Лямина?

«Спартак»

ОСА:

в. —



з. Кулик.



н. Аркалов, Котляревский, Шашков.



НСА:

в. Беспалов.



з. Виклунд, Д. Вишневский, И. Вишневский, Гришин, Рылов, Херсли.



н. А. Галимов, Ганзл, Даугавиньш, Карсумс, Кокарев, Малыхин, Юньков.



Серьёзно обновится состав в «Спартаке». Так, практически наверняка клуб покинут латвийцы Даугавиньш и Карсумс, а на их место могут взять Бакоша и Радила. В свою очередь с чехом Ганзлом планируют продолжить сотрудничество. Вопрос, сохранят ли ветеранов? Тот же Рылов выглядел очень неплохо, а вот от Кокарева и Юнькова нужно отказываться.

ХК «Спартак» Фото: Эдгар Брещанов/«Чемпионат»

«Локомотив»

ОСА:

в. —



з. Афанасьев, Калинин.



н. Денисенко, Красковский, Полунин.



НСА:

в. —



з. Кронвалль, Марков, Накладал, Савченко.



н. Да Коста, Свитов.



После провальной селекции в по итогам прошлого сезона «железнодорожники» намерены усилить все линии. Из «Барыса» зовут защитника Охтамаа и вратаря Паскуале, а Кронвалль и Накладал покидают Ярославль. Более того, вместо Майкла Пелино руководить ярославцами, по всей видимости, будет Андрей Скабелка, которого очень хочет оставить «Барыс». Но, похоже, свой шанс сохранить Скабелку «барсы» уже упустили. Что касается Да Косты и Свитова, то их будущее в «Локомотиве» под большим вопросом.

«Витязь»

ОСА:

в. Сапрыкин.



з. Воронков.



н. Варфоломеев, Гончаров, Гребенщиков, Ларичев, Моисеев.



НСА:

в. —



з. Головков, Евсеенков, Катичев, Лаюнен, Шинкевич.



н. Артюхин, Буханко, Йормакка, Няттинен, Макеев, Хауден, Сёмин, Чернов.



Руководство «Витязя» уже сделало заявление, что из легионеров в команде останется только защитник Ержабек, а все остальные будут искать себе новые команды. Обновят и остальную часть состава. Например, почти наверняка в Подольске не будет опытного Александра Сёмина, на которого у «Витязя» попросту не хватает денег. Близок к уходу и форвард Макеев — его хочет вернуть «Автомобилист».

Все легионеры «Витязя», кроме чешского защитника Ержабека, покинут клуб в межсезонье

«Торпедо»

ОСА:

в. Серебряков.



з. Аляев, Зборовский.



н. Белевич, Веряев, Жафяров, Ратти, Шахворостов, Шенфельд.



НСА:

в. Линдбек



з. Баранцев, Волченков, Дженовей, Мишарин.



н. Бочаров, Варнаков, Шрёдер, Шор, Щехура.



Процесс подписания контрактов с новыми хоккеистами в Нижнем Новгороде тормозится из-за того, что никак не прояснится ситуация с будущим главного тренера Дэвида Немировски. С одной стороны проходит информация, что договорённость с губернатором уже есть, однако на бумагах соглашение по-прежнему не оформлено. Но мы уже привыкли, что в «Торпедо» год из года сильно перетряхивают состав.

Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан

ХК «Сочи»

ОСА:

в. —



з. Эллис.



н. Алтыбармакян, Макаренко, Рахимуллин, Стрёмвалль, Шмелёв.



НСА:

в. Проскуряков.



з. Бертильссон, Климонтов.



н. Коллинз, Росен, Рыбаков.



В «Сочи» начали активно заключать новые контракты со своими игроками, уже успев переподписать Точицкого, Гордеева, Щитова, Погоришного и других. Но и в сторону выхода отправится немало игроков. Те же легионеры, в особенности Стрёмвалль, собираются искать себе новые команды. Да и с такими игроками, как Проскуряков и Рыбаков, нужно прощаться.

ХК «Сочи» Фото: hcsochi.ru

«Северсталь»

ОСА:

в. —



з. Хлыстов, Хохлов



н. Вовченко, Гераськин, Лишка, Марковин, Морозов, Яковлев.



НСА:

в. Хакимов



з. Кинрейд, Кулда



н. Алексеев, Бодров, Монахов, Трубачёв, Чипчура.

В Череповце остаётся работать Андрей Разин. Сам тренер уже говорил, что не планирует продолжать сотрудничество с Хакимовым и Бодровым. По другим хоккеистам будут думать, но тех же ограниченно свободных агентов в лице Лишки, Гераськина и Вовченко нужно стараться удержать в команде всеми способами. Не будут лишними и защитники Хлыстов с Хохловым.

«Динамо» Рига

ОСА:

в. Макаров.



з. Маршалл, Зиле.



н. Лейниекс, Протапович, Сетдиков, Маренис.



НСА:

в. Салак.



з. Алишаускас, Бартулис, Берглунд, Гимаев, Дялога, Майоне, Сотниекс.



н. Гиллис, Дарзиньш, Джериньш, Мейя, М. Редлихс, Эштон.



Сейчас главное для рижского «Динамо» — определиться с главным тренером. Именно от этого будет зависеть будущий состав рижан. Новый тренер будет подбирать игроков под себя. Ожидается, что должны назначить местного специалиста Петериса Скудру. Но чистка в рижском клубе нужна в любом случае. Людей без контрактов хватает и добрую половину их них точно нужно отцеплять.

«Динамо» Минск

ОСА:

в. —



з. Знахаренко, Готовец.



н. Литвинов, Спунер.



НСА:

в. —



з. Граньяни, Евенко, Эллиотт.



н. Демков, Китаров, Ковыршин, С. Костицын, А. Костицын, Павлович, Стефанович.



Аналогичная ситуация в минском «Динамо». «Зубрам» тоже надо искать нового главного тренера, так как с Крэйгом Вудкрофтом никакого толку не будет. Неограниченно свободных агентов в Минске достаточно, в их числе и братья Костицыны, один из которых пролечился весь прошлый сезон. Для «Динамо» важно понять, чего оно хочет: просто существовать в КХЛ или добиваться хоть каких-то результатов.

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