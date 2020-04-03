Агент Трямкина: Никита готов вернуться в «Ванкувер», игра в АХЛ не рассматривается
Тодд Даймонд, североамериканский агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, рассказал о желании своего клиента вернуться в Национальную хоккейную лигу.
«Трямкин заматерел и действительно готов вернуться в НХЛ. Ему нравится направление, в котором движется «Ванкувер». Что касается игры за «Ютику» в АХЛ, в этом нет никакого смысла. Такой вариант развития событий не рассматривается», – цитирует агента TSN Radio Vancouver.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25-летний Трямкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 11 (2+9) баллов при показателе полезности "+10" и 61 минуте штрафного времени. В среднем Трямкин проводил на льду 19 минут и 51 секунду за матч.
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