Главный тренер «Ак Барса»: Билялов просил отпустить его в Ригу, а потом бил рекорды

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил игру российского голкипера Тимура Билялова.

«Когда меня назначили главным тренером, ко мне подходит Билялов и говорит: отпустите меня в Ригу. Но я ему сказал, что нужно верить в свой шанс. И он потом как сыграл, рекорды какие-то бил! Это заслуга Сергея Абрамова. Тимур сделал огромный шаг вперёд, он ввязался в драку. У нас были два монстра — Гарипов и Рейдеборн.

Билялов вытерпел, услышал меня летом, что здесь всё будет с чистого листа. Я бы не сказал, что он средний вратарь, который хорош только в моей системе. Мы работаем над тем, чтобы пригласить тренера голкиперов, но мы доверяем Сергею Михайловичу Абрамову», — сказал Квартальнов на итоговой пресс-конференции.