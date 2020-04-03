Главный тренер «Ак Барса»: Билялов просил отпустить его в Ригу, а потом бил рекорды
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил игру российского голкипера Тимура Билялова.
«Когда меня назначили главным тренером, ко мне подходит Билялов и говорит: отпустите меня в Ригу. Но я ему сказал, что нужно верить в свой шанс. И он потом как сыграл, рекорды какие-то бил! Это заслуга Сергея Абрамова. Тимур сделал огромный шаг вперёд, он ввязался в драку. У нас были два монстра — Гарипов и Рейдеборн.
Билялов вытерпел, услышал меня летом, что здесь всё будет с чистого листа. Я бы не сказал, что он средний вратарь, который хорош только в моей системе. Мы работаем над тем, чтобы пригласить тренера голкиперов, но мы доверяем Сергею Михайловичу Абрамову», — сказал Квартальнов на итоговой пресс-конференции.
«Завидую Билялову, хотел бы быть на его месте. Он лучший игрок «Ак Барса»
Адам Рейдеборн – о КХЛ, личных и командных амбициях, Дмитрии Квартальнове и сестре-вратаре.
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