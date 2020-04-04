Василевский — о ритуалах перед матчами: в туалет сходить. Вот такой ритуал

Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, каким предматчевым ритуалам следует.
«Мы уже давно не играли, даже вспомнить сложно. Есть [ритуалы], и не один. Например, в туалет сходить. Вот такой ритуал. Хотя есть и определенный распорядок. За день до матча предпочитаю не ходить на ужин с парнями, лучше дома повариться, с семьей. А в день игры у меня одни и те же завтрак и обед», — приводит слова Василевского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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