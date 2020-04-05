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Ждахин: игроки «Торпедо» УК сыроваты для КХЛ, а всех лучших забирает «Барыс»

Ждахин: игроки «Торпедо» УК сыроваты для КХЛ, а всех лучших забирает «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин поделился мнением о перспективах своих игроков на попадание в КХЛ.

«Как правило, матчи, особенно в плей-офф, выигрываются за счёт большинства и меньшинства. Сейчас с этим сложнее. Мне кажется, в целом уровень мастерства игроков в ВХЛ упал, но в движении они добавили. То есть команды стали моложе, добавилось много ребят из МХЛ, а мастерство упало. Им тоже надо повариться в ВХЛ, чтобы прибавить. И да, выравниваются возможности команд. Раньше за счёт уровня большинства и меньшинства более мастеровитые коллективы могли решить исход встреч. А теперь разница в классе уже не такая явная.

Мне кажется, в КХЛ тоже нет проходных команд. Во всяком случае, среди тех, которые вышли в плей-офф. Сколько моих игроков может попасть в КХЛ? Думаю, пока все сыроваты. Мы ведь, когда собрались в начале предсезонки, имели в составе всего пять человек из прошлого чемпионата. Всех лучших игроков, которых «Торпедо» готовит, как правило, забирает «Барыс», — цитирует Ждахина «Шайба.kz».

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