«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первый «матч» серии виртуального плей-офф
«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» в первом матче финальной серии Восточной конференции виртуального розыгрыша Кубка Гагарина.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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«Сибирь» — самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ
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