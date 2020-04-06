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«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первый «матч» серии виртуального плей-офф

«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» первый «матч» серии виртуального плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» в первом матче финальной серии Восточной конференции виртуального розыгрыша Кубка Гагарина.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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«Сибирь» — самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ
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