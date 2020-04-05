Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» — самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ

«Сибирь» — самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала данные по количеству голосов после полуфиналов конференции виртуального Кубка Гагарина. Самыми популярными клубами лиги оказались «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Йокерит».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Головная боль ЦСКА, идеальный расклад «Локомотива»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Запад
Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020