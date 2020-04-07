Юрзинов-ст.: роль Романа Ротенберга в развитии молодых игроков очень высока

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший выразил мнение, что подготовка молодых российских игроков стала лучше, и отметил роль главы штаба сборной Романа Ротенберга.
«Хотелось бы пожелать Роману Борисовичу в день его рождения счастья, крепкого здоровья и успехов в его непростой и ответственной работе.
Федерация хоккея России занимается очень интересными вопросами по части развития молодых игроков. Последний молодёжный чемпионат мира показал, что сегодня для нас важен принцип внимания молодым, доверия им места в составе. Это объясняют в первую очередь последние результаты наших молодёжной и юниорских сборных – серебро молодёжного чемпионата мира, золото юношеской Олимпиады и другие.
Постоянно развиваются также другие важные направления: программа «Красная машина», студенческий хоккей, взаимодействие с образовательным центом «Сириус». На мой взгляд, одновременное развитие во всех компонентах очень возможно, и мы сегодня находимся на правильном пути, а роль Романа Борисовича во всём этом очень высока», — сказал Юрзинов-старший «Чемпионату».
- 7 апреля 2020
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