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Р. Ротенберг: чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает Redmachine Online

Р. Ротенберг: чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает Redmachine Online
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России запустила дистанционную программу тренировок по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», сообщил первый вице-президент федерации Роман Ротенберг.

«Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает программу Redmachine Online. Очевидно, что процесс тренировок должен быть непрерывным и эффективным. В рамках нашей программы будут разработаны и интегрированы в мобильное приложение «НППХ Красная машина» видеоуроки для спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие поддерживать физическую форму в максимальном тонусе и обеспечить непрерывный тренировочный процесс.

Помимо базовых занятий в домашних условиях туда войдёт комплекс специализированных упражнений по профилактике травм, восстановлению после повреждений. Представленные упражнения будут эффективны не только сейчас, когда нельзя выходить на улицу для поддержания формы, но и в период полноценной подготовки к сезону, а также в течение хоккейного сезона. Комплексы упражнений будут разными, они разработаны для широкого круга людей, занимающихся хоккеем: профессиональных игроков, тренеров, врачей команд, воспитанников ДЮСШ.

Помимо этого мы создали группы для всех кандидатов в юниорские и молодёжную сборные, где мы ежедневно загружаем комплекс упражнений для занятий в период отсутствия тренировок, знаем, что у всех наших хоккеистов профессиональный подход к делу, но занятия должны быть тщательно спланированы и системны. На регулярной основе тренеры по физической подготовке направляют игрокам все необходимые видеоматериалы, планы тренировок, медицинская служба ФХР направляет рекомендации по питанию, которые важно соблюдать в отсутствие ледовых занятий», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Р. Ротенберг: каждый месяц программу «Красная машина» скачивает тысяча человек
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