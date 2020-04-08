Генменеджер «Эдмонтона»: я предложил контракт Слепышеву, ждём решения Антона

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд заявил, что предложил контракт российскому форварду ЦСКА Антону Слепышеву, который пребывает в НХЛ в статусе ограниченно свободного агента.
«Мы хотели бы его подписать. Я предложил ему контракт и периодически общаюсь с его агентом Дэном Мильштейном. Теперь жду, какое решение примет Антон», — цитирует Холланда пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.
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