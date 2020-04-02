Генменеджер «Эдмонтона»: если кто-то хочет дать Слепышеву $ 3 млн в год, то мы — пас

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал информацию, что «нефтяники» планируют вернуть из КХЛ форварда ЦСКА Антона Слепышева.
«Я встречался с Антоном незадолго до Рождества, смотрел, как он играет. Я действительно заинтересован в его приезде к нам. У него был хороший сезон в России. Я не разговаривал с его агентом последние две-три недели, но сейчас, когда сезон в КХЛ закрыт, я посмотрю, что они думают. Моя позиция состоит в том, что у него есть отличная возможность играть в лучшей лиге мира.
Если он сможет забить 15-20 голов за сезон, а затем летом 2021 года станет свободным агентом в НХЛ, то это будет для него очень хорошая позиция. Я не веду переговоров против КХЛ, я не состоянии этого сделать. Если он хочет остаться в России ещё на год, а потом приехать в НХЛ в качестве свободного агента, то пусть будет так. А если кто-то хочет дать ему контракт на $ 2,5-3 млн в год, то мы — пас, мы в такой игре не участвуем. Но и права на Антона за гроши отдавать не будем», — приводит слова Холланда Edmonton Journal.
В сезоне-2019/2020 Слепышев набрал за ЦСКА 45 (18+27) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с «армейцами» истекает 30 апреля 2020 года, права на него в НХЛ принадлежат «Эдмонтону» до конца сезона-2020/2021.
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