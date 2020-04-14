И. Григоренко — об Умарке: я не понимаю, какие проводы? Он просто перешёл в другую команду

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко прокомментировал слова Светланы Кольцовой про уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка.

Я был уверен, что прозвучит этот вопрос, всем болельщикам уже на это ответил. Тема реально некрасивая. Я все понимаю, у каждого есть свое слово. Кто как хочет, так и высказался. Но когда люди переходят грань и начинают оскорблять — это совсем другое. Это ненастоящие болельщики, а со двора быдло какое-то. Написала она, что Умарк – не легенда, и это её право. У каждого есть выбор, что писать. Болельщики и руководство считают, что ему надо сделать проводы, ради бога. Но когда переходят черту оскорблений, я считаю, что это неправильно. И не буду никогда поддерживать такое. Это не красит человека.

Я всегда говорил, что Умарк – хороший игрок. За его игру я никогда слова не сказал. И про других иностранцев я ничего плохого никогда не говорил. Болельщики, похоже, что-то путают. Читают интервью, залазят между строк, а чтобы понять смысл, нужно просто голову включить. Если кто-то занимается фигнёй, то мы вправе высказаться. Я переживаю за эту команду, с ней с самых низов, в то время ещё половина болельщиков не ходила на хоккей или в школе была.

Глупо говорить, что мне кто-то нравится или не нравится. Все мои интервью были по той игре Умарка, но вы посмотрите, как он потом заиграл. В критике ничего страшного нет. Про меня тоже писали и говорили, когда я был игроком. Когда какой-нибудь хоккеист начинает заниматься ерундой, это же сразу бросается в глаза. Как хоккеист, Умарк сильный игрок. Глупо говорить, что Григоренко его называет полный ноль. Только ненастоящие болельщики так могут думать. Про проводы мне тоже писали. Я не понимаю, какие проводы? Он просто перешёл в другую команду. Я понимаю, когда провожали Алика Гареева», — сказал Григоренко в прямом эфире в «Инстаграме».