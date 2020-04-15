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Питерс: приедет ли в КХЛ Бэбкок? Никогда не говори никогда

Питерс: приедет ли в КХЛ Бэбкок? Никогда не говори никогда
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал возможность работы в КХЛ Майка Бэбкока, который по ходу сезона-2019/2020 был уволен из «Торонто Мэйпл Лифс». Питерс на протяжении нескольких лет был ассистентом Бэбкока в «Детройт Ред Уингз».

«Я разговаривал с Майком на католическую Пасху, но это было больше про семью и детей. Сейчас он замечательно проводит время дома, вместе с родными, мы с ним давно дружим. Майк эмоциональный, приверженный хоккею человек и он наверняка начнёт тренировать когда-нибудь в будущем.

Перспективы его работы в КХЛ? Никогда не говори никогда, времена и обстоятельства меняются. Бэбкок всегда стремиться быть в хоккее и ещё продолжит тренировать», — сказал Питерс во время пресс-конференции.

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