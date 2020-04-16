Каменский: у Голдобина серьёзный опыт в НХЛ, он может перезапустить карьеру в ЦСКА

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о переходе форварда системы «Ванкувер Кэнакс» Николая Голдобина в ЦСКА.

«Голдобин и Локтионов — игроки очень серьёзного уровня. И при должном отношении к делу они помогут ЦСКА. Может быть, у них не всегда удавалась игра, но у Николая есть уже довольно серьёзный опыт в НХЛ, после которого он может перезапустить карьеру в составе „армейцев“, как это сделали Григоренко и Слепышев. Они тоже не удержались за океаном, но стали лидерами в России.

Что касается Локтионова, то он хорошо проявлял себя в «Локомотиве» и заслуженно вызывался в сборную. Поэтому вполне может показать свои лучшие качества и в ЦСКА, если туда перейдёт», — цитируют Каменского «Известия».