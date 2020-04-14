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Sportsnet — о Голдобине: ЦСКА забрал у «Кэнакс» хорошего, но дорогого игрока низшей лиги

Sportsnet — о Голдобине: ЦСКА забрал у «Кэнакс» хорошего, но дорогого игрока низшей лиги
Хоккей / КХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Ян Макинтайр прокомментировал подписание нападающим Николаем Голдобиным двухлетнего контракта с московским ЦСКА

«Самая большая ошибка «Ванкувера» в отношении Николая Голдобина заключалась в том, что его переподписали в сентябре прошлого года. Он стоил клубу в $ 900 тыс, но почти ничего из этой суммы не получил, так как весь чемпионат провёл в АХЛ, сыграв за «Кэнакс» только один матч. Подписание Голдобиным контракта в КХЛ было запоздалым, а не неожиданным.

ЦСКА забрал у «Кэнакс» хорошего, хоть и дорогого игрока из низшей лиги. Голдобин был простым парнем, за которого можно было болеть — дружелюбный, серьёзный хоккеист, который очень хотел играть в «Ванкувере», несмотря на разочаровывающую историю русских в «Кэнакс» в последние годы.

Он сказал, что через пару лет снова попробует свои силы в НХЛ. Но если он был более настойчив и проявил упорство, то в течение трёх лет бы нашёл путь к тому, чтобы утвердиться в НХЛ. И не нужно было бы ехать в КХЛ, чтобы перезапустить карьеру. Через два года, после того, как закончится его контракт с ЦСКА, он может получить ещё один шанс стать игроком НХЛ. Но только не в «Ванкувере», — отметил Макинтайр.

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