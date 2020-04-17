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Ганзл: «Спартак» может стать лучше и пройти первый раунд плей-офф

Ганзл: «Спартак» может стать лучше и пройти первый раунд плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Робин Ганзл прокомментировал заключение нового контракта с московским клубом.

«Думаю, что сезон можно назвать неплохим, нам немного не повезло, что мы уступили в первом раунде плей-офф. В регулярном чемпионате стартовали слабо, а потом наша команда начала показывать хороший хоккей. Как подтверждение — мы обыгрывали лидеров конференций. Также мы вытаскивали много матчей, во время которых уступали в счёте. И делали это во многом за счёт характера.

Я был открыт к предложению от «Спартака». Я тут счастлив, у нас великолепная команда и классные тренеры. Мы можем стать лучше, можем пройти первый раунд плей-офф. Мы должны стать сбалансированнее, и, я уверен, что мы можем создавать больше голевых моментов», — цитирует Ганзла пресс-служба московского клуба.

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