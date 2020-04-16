«Спартак» подтвердил продление контракта с чешским форвардом Ганзлом
Нападающий Робин Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение с чешским форвардом будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщается в телеграм-канале московского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 57 матчей. Робин забросил 15 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности «+9» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф Ганзл набрал 3 (2+1) очка в шести матчах.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.
«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Аркаловым, забросившим одну шайбу в сезоне
Читайте также
- 16 апреля 2020
-
14:41
-
14:33
-
14:26
-
14:02
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:56
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:45
-
06:18
-
03:13
-
00:42
-
00:02
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:54
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:20
Партнерский контент