«Спартак» подтвердил продление контракта с чешским форвардом Ганзлом

Нападающий Робин Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение с чешским форвардом будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщается в телеграм-канале московского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 57 матчей. Робин забросил 15 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности «+9» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф Ганзл набрал 3 (2+1) очка в шести матчах.



По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.