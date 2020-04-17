Форвард «Хумо»: планы были грандиозные, а теперь снова придётся начинать с ВХЛ

Нападающий «Хумо» Артём Воронин рассказал о причинах отказа узбекского клуба от участия в следующем сезоне ВХЛ.
«Разговоры, что клуб пропустит следующий сезон, пошли ещё дней пять назад. Это связано в первую очередь с тем, что границы закрыты из-за пандемии. У клуба из-за этого будут большие проблемы. Нам ещё вчера объявили, что команда пропустит чемпионат. А сегодня клуб сообщил об этом уже официально. Всё произошло спонтанно, но и большой неожиданностью для нас не стало.
Такого поворота вообще ничто не предвещало. Всё произошло именно из-за эпидемии. Думаю, только на год. Но не могу прогнозировать, как в этой ситуации поведут себя спонсоры клуба. Клуб хотел через год заявиться уже и в КХЛ. А теперь придётся начинать, наверное, опять с Высшей лиги. Так-то планы были грандиозные. И во время сезона я видел, что всё способствовало их исполнению», — приводит слова Воронина «Матч ТВ».
- 17 апреля 2020
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