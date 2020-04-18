Немчинов: готов через год вернуться в «Адмирал», если клуб будет в КХЛ

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.

«Я уже покинул «Адмирал» и не работаю там — решение об этом мы с клубом приняли в тот же день, когда стало ясно, что нас в следующем сезоне не будет в КХЛ. Был ли вариант, что продолжу работу в клубе и буду заниматься молодёжным направлением и школой? Нет, такого разговора не было. Но, в любом случае, если через год «Адмирал» вернётся в КХЛ и снова предложит мне поработать вместе, я готов вернуться в клуб.

Ничто не предвещало такого исхода — приостановки финансирования и снятия клуба. Во всяком случае, нам никто до этого не говорил о возможности такого решения, поэтому мы работали в штатном режиме, назначили Леонида Тамбиева новым главным тренером, активно занимались формированием состава на следующий сезон. Но что случилось, то случилось. Все мы знаем, какая сейчас обстановка в стране и мире. Поэтому главное — пережить эпидемию, добиться того, чтобы здоровью людей ничего не угрожало. Тогда можно будет снова играть в хоккей, и верю, что «Адмирал» в будущем вернётся в КХЛ», — приводят слова Немчинова «Известия».