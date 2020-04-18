Занковец: могу заверить — в плане организации «Динамо» СПб соответствует командам КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от работы в Высшей хоккейной лиге.
«Работать в ВХЛ интересно. В вышке нет такой разницы между командами, как в КХЛ, практически все сопоставимы по уровню. Понятно, здесь нет и таких звёздных хоккеистов. Все примерно равны, поэтому с точки зрения результата любой матч непредсказуем. И, конечно, приятно заниматься развитием молодых игроков.
Самая большая трудность, с которой столкнулся во время работы, — логистика. Есть несколько городов, куда крайне сложно добраться, отсутствуют железнодорожные пути сообщения, аэропорты. Дорога занимает больше времени, нежели в КХЛ, так что пришлось приспосабливаться. Акцент в работе делали на том, как с минимальными потерями игровых кондиций перенести разъезды. На первое место зачастую выходило функциональное состояние игроков и их восстановление.
Очевидно, питерское «Динамо» — амбициозный клуб, где созданы все условия для работы и достижения результата. В первую очередь руководство, тренеры, хоккеисты своей работой дают понять, что от команды ожидают высоких результатов. Могу заверить, в плане организации «Динамо-СПб» полностью соответствует командам КХЛ», — цитирует специалиста официальный сайт ФХРБ.
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