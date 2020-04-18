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Тальбо недоволен ролью второго вратаря и хочет покинуть «Калгари»

Тальбо недоволен ролью второго вратаря и хочет покинуть «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо не хочет подписывать с клубом новый контракт и планирует стать свободным агентом.

«Хочу стать свободным агентом. Не исключаю, что вернусь в „Калгари“, но моя задача заключается в том, чтобы показать всем в лиге, что я по-прежнему могу играть первым номером. Думаю, у меня получится.

Могу и остаться в „Калгари“, но только если у меня будет шанс стать первым номером. Думаю, если мне дадут шанс, я покажу, что способен на многое. Понятно, что хотел бы играть больше половины матчей, но, даже если мы распределим их поровну, это будет шагом вперёд по сравнению с нынешним сезоном. Так что я соглашусь», — цитирует голкипера официальный сайт НХЛ.

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