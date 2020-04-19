Занковец: надеюсь, это поколение молодых игроков спасёт белорусский хоккей

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Эдуард Занковец поделился мнением о нынешнем положении дел в белорусском хоккее.

«По правде говоря, за тот короткий период, который Рачковский руководил федерацией, было сделано больше полезного, чем за многие годы до него. И то, что большое число хоккеистов уехало в молодёжные лиги Америки, в том числе и его заслуга. Надеюсь, это поколение молодых игроков спасёт белорусский хоккей. Парни показывают, что хотят расти, развиваться. В общем, стремятся пройти через определённые трудности, чтобы попасть в сильнейшие лиги. Как раз молодые ребята, приехавшие в минское «Динамо» из Америки, показывают, что почти готовы играть в КХЛ.



Это поколение на самом деле очень хорошее. Начиная с 1999 года и младше хоккеисты неплохого уровня. Мне кажется, и в этом году, и в прошлом у Беларуси была качественная молодёжка. К сожалению, дать более чёткую оценку не могу, так как не смотрел ни одной игры. Наша команда считалась фаворитом, думаю, вполне заслуженно, и не только потому, что принимала турнир», — приводит слова специалиста Sportarena.com.