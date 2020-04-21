Сергачёв: самый весёлый в российском хоккее — Ковальчук. Ещё назову Василевского

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»

Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.