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Сергачёв: самый весёлый в российском хоккее — Ковальчук. Ещё назову Василевского

Сергачёв: самый весёлый в российском хоккее — Ковальчук. Ещё назову Василевского
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, чем занимается дома во время паузы из-за коронавируса в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я сейчас в Тампе, у себя в квартире. Стараюсь поменьше выходить на улицу, только если в магазин или погулять с собакой. У меня у знакомого есть спортивный зал, хожу туда, занимаюсь.

Лучший российский хоккеист из НХЛ в этом сезоне на мой взгляд? Понятно, что Кучеров в порядке. Отмечу ещё Панарина и Орлова.

Самым весёлым персонажем в российском хоккее назову, наверное, Ковальчука. На чемпионате мира он был заводилой. Ещё назову Андрея Василевского. На карантине периодически вижусь с ребятами по «Тампе» в магазинах, ни по кому не соскучился. Плюс общаемся по видеозвонкам», — рассказал Сергачёв журналистам.

Ранее игроки НХЛ показали, как тренируются с собаками во время коронавируса.

«В Нью-Йорке никто не гуляет, а во Флориде жара +33 — люди не могут дома сидеть»
Хоккеист Михаил Сергачёв старается не скучать во время карантина в США, читает про магазин «ВкусВилл» и рассказывает о любимых сериалах.
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