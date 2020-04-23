Ти Джей Оши — о карантине: у меня много дел по дому. Плей-офф станет отдыхом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о карантине из-за коронавируса.



«Нужно терпение. Конечно, мне пришлось подстраиваться и привыкать к новым условиям. Всё очень просто, когда проводишь дома три или четыре дня, дети ходят в школу, а ты отвозишь их только на футбольную или теннисную тренировку. И всё. Сейчас же мы работаем на полной ставке, и нужно быть очень внимательными и терпеливыми, занимаясь с ними. Совсем непросто помогать ребенку учиться читать. Лорен отлично справляется с этим, а мне нужно ещё поработать над собой в этом плане.



Нам весело дома, у меня отличное настроение. Я рад, что у меня есть возможность побывать дома. Этим надо пользоваться. Я занимаюсь сыном и учёбой с дочками. Сейчас у меня дел больше, чем обычно. Так что плей-офф для меня станет своего родом отдыхом», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.