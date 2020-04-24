Кожевников: в СКА и сборной Гатиятулин стушевался. До главных команд нужно дорасти

Олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем возвращении Анвара Гатиятулина в «Трактор».

«Пригласив Брагина, СКА как раз реагирует на ту, как мне кажется, ошибку, которую вместе со сборной допустил пару лет назад, когда была сделана ставка на трио Воробьёв – Кудашов – Гатиятулин. Сразу говорил, что объединение трёх главных тренеров, да ещё одноплановых – малоэмоциональных, мягковатых, излишне спокойных – вряд ли принесёт результат. К сожалению, так и произошло.

Сейчас СКА с опережением исправляет тот промах. Практически нет сомнений, что Гатиятулин вернётся на своё место в «Трактор». На мой взгляд, и в СКА, и в сборной этот специалист стушевался, всё-таки до главных команд страны каждому нужно дорасти – набраться энергии, опыта и, если хотите, тренерской наглости. Жизнь показала, что Гатиятулин поторопился – и теперь обязан реабилитироваться в Челябинске. У «Трактора» позади тяжёлый сезон, но команда вроде бы извлекла из него уроки, идёт селекция, омоложение. Челябинск – большой регион. Надеюсь, всё будет хорошо», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.