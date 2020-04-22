Источник: главным тренером «Трактора» станет Гатиятулин, контракт — на три сезона

Контракт «Трактора» с главным тренером Анваром Гатиятулиным, как ожидается, будет рассчитан на три года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 годы, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

«Трактор» в минувшем сезоне занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.