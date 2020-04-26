NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона» всех времён из россиян

Во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ, вызванной пандемией коронавируса, NBC Sports Washington решил составить символические сборные всех времён «Вашингтон Кэпиталз» по национальному признаку.

После шведов, канадцев и американцев пришёл черёд российских хоккеистов. В список вошли голкипер Семён Варламов, защитники Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, а также нападающие Александр Сёмин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Отметим, на сегодняшний день в «Кэпиталз» помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова выступают Илья Самсонов и перешедший в ходе этого сезона Илья Ковальчук. 34-летний Овечкин — капитан «столичной» команды на протяжении 10 последних лет. Российский форвард стал капитаном «Вашингтона» в сезоне-2009/2010.