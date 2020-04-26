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NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона» всех времён из россиян

NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона» всех времён из россиян
Хоккей / НХЛ 0

Во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ, вызванной пандемией коронавируса, NBC Sports Washington решил составить символические сборные всех времён «Вашингтон Кэпиталз» по национальному признаку.

После шведов, канадцев и американцев пришёл черёд российских хоккеистов. В список вошли голкипер Семён Варламов, защитники Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, а также нападающие Александр Сёмин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Отметим, на сегодняшний день в «Кэпиталз» помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова выступают Илья Самсонов и перешедший в ходе этого сезона Илья Ковальчук. 34-летний Овечкин — капитан «столичной» команды на протяжении 10 последних лет. Российский форвард стал капитаном «Вашингтона» в сезоне-2009/2010.

«Кузнецов и Самсонов пытались научить русскому языку. Это были интересные слова»
Корреспондент из Вашингтона Саманта Пелл рассказала о характере Овечкина и о том, смогут ли «столичные» сыграть в России.
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