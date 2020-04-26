NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона» всех времён из россиян
Во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ, вызванной пандемией коронавируса, NBC Sports Washington решил составить символические сборные всех времён «Вашингтон Кэпиталз» по национальному признаку.
После шведов, канадцев и американцев пришёл черёд российских хоккеистов. В список вошли голкипер Семён Варламов, защитники Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, а также нападающие Александр Сёмин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Отметим, на сегодняшний день в «Кэпиталз» помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова выступают Илья Самсонов и перешедший в ходе этого сезона Илья Ковальчук. 34-летний Овечкин — капитан «столичной» команды на протяжении 10 последних лет. Российский форвард стал капитаном «Вашингтона» в сезоне-2009/2010.
«Кузнецов и Самсонов пытались научить русскому языку. Это были интересные слова»
Корреспондент из Вашингтона Саманта Пелл рассказала о характере Овечкина и о том, смогут ли «столичные» сыграть в России.
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
09:33
-
09:09
-
09:00
-
07:00
-
00:41
-
00:16
- 25 апреля 2020
-
23:34
-
23:12
-
22:39
-
22:35
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
20:45
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:44
-
19:18
-
18:42
-
18:23
-
18:11
-
17:51
-
17:25
-
17:13
-
17:02
-
16:53
-
16:40
-
16:02
-
15:51
-
15:37
-
14:55
-
14:50
-
14:27
-
13:57
Партнерский контент