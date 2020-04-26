Агент Фисенко подтвердил, что игрок заключит двухлетний контракт с «Ак Барсом»
Нападающий «Ак Барс» Михаил Фисенко заключит двухлетний контракт с казанским клубом, сообщается в «инстаграме» спортивного агентства Шуми Бабаева. Фисенко является клиентом агентства Бабаева.
«Спешим порадовать болельщиков «Ак Барса». Согласованы условия нового контракта Михаила Фисенко и казанского клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона», — сказано в сообщении.
29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) балла.
Источник: Земчёнок перейдёт в «Металлург», Фисенко останется в «Ак Барсе»
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