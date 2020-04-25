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Источник: Земчёнок перейдёт в «Металлург», Фисенко останется в «Ак Барсе»

Источник: Земчёнок перейдёт в «Металлург», Фисенко останется в «Ак Барсе»
Хоккей / КХЛ 0

Руководство омского «Авангарда» приняло решение не подписывать контракты с нападающими Михаилом Фисенко и Евгением Тимкиным, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Таким образом, Фисенко останется в «Ак Барсе», а Тимкин продолжит поиски нового клуба.

Кроме того, защитник СКА Артём Земчёнок, который должен был пополнить состав «Ак Барса» после того, как Фисенко планировалось трудоустроить в «Авангард», подпишет двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом».

29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) очков при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) очка.

Источник: нападающий «Салавата» Бурмистров близок к возвращению в «Ак Барс»
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