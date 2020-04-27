The Athletic: защитник СКА Зуб подпишет контракт с «Оттавой»

Защитник СКА Артём Зуб не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и намерен продолжить карьеру в «Оттаве Сенаторз», сообщает The Athletic.

Сообщается, что, несмотря на тот факт, что контракт Артёма в КХЛ истекает только 30 апреля, он уже принял принципиальное решение о контракте в НХЛ. Официально о сделке, как ожидается, будет объявлено в начале мая.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты 20 секунд из-за повреждения.