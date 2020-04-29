«Ванкувер» не будет подписывать Никиту Трямкина, пока не станет известен потолок зарплат

Руководство «Ванкувер Кэнакс» приняло решение отложить подписание контракта с российским защитником «Автомобилиста» Никитой Трямкиным до того момента, как будут ясны финансовые условия для клубов НХЛ в сезоне-2020/2021.
«Нам всё ещё нравится его перспектива и мы считаем, что Никита сможет пробиться в шестёрку лучших защитников «Кэнакс». Но пока мы не получим заключение о том, что будет происходить в этом году, и не получим больше информации о следующем сезоне, мы будем ждать. Нужна определённость, нужно посмотреть, как всё будет выглядеть, прежде чем мы начнём говорить с ним о цифрах и числах», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг в интервью Sportsnet.
«Команда не будет подписывать огромного и загадочного русского, пока не появится финансовая ясность о следующем сезоне, не будет ясен потолок зарплат. А на это могут уйти месяцы», — добавил обозреватель Ян Макинтайр.
Напомним, что Трямкин дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2015/2016 и целиком отыграл в «Кэнакс» чемпионат-2016/2017, но затем не стал подписывать с канадской командой новый контракт и три следующих сезона отыграл в «Автомобилисте», контракт с которым истекает 30 апреля.
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