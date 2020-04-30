Глотов, Кукштель и ещё два игрока системы СКА подписали новые контракты

Хоккейное агентство Winners в «Инстаграме» сообщило о подписании новых контрактов четырьмя хоккеистами системы петербургского СКА. Вратарь Никита Лысенков подписал контракт сроком на два сезона, также на два года продлили соглашения нападающие Василий Глотов, Павел Кукштель и Кирилл Петьков.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в Западной конференции, уступив только московскому ЦСКА. В первом раунде петербургские «армейцы» выбили подольский «Витязь» со счётом 4-0, после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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