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ИИХФ не станет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию. Турнир пройдёт в Беларуси и Латвии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ не станет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию. Турнир пройдёт в Беларуси и Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея не будет переносить чемпионат мира 2021 года в Швейцарию. Турнир, как и было запланировано, пройдёт в Беларуси и Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса. Основной причиной отказа называются экономические риски, которые могут при этом возникнуть. Оргкомитет турнира завершит работу в июне. Болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, вернут деньги.

Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 год были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м – в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии (Прага и Острава), в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).

При этом Швейцария сохраняет интерес к проведению ЧМ, в ближайшее время федерация обсудит вопрос подачи заявки.

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