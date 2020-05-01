ИИХФ не станет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию. Турнир пройдёт в Беларуси и Латвии

Международная федерация хоккея не будет переносить чемпионат мира 2021 года в Швейцарию. Турнир, как и было запланировано, пройдёт в Беларуси и Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.
22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса. Основной причиной отказа называются экономические риски, которые могут при этом возникнуть. Оргкомитет турнира завершит работу в июне. Болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, вернут деньги.
Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 год были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м – в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии (Прага и Острава), в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).
При этом Швейцария сохраняет интерес к проведению ЧМ, в ближайшее время федерация обсудит вопрос подачи заявки.
- 1 мая 2020
-
13:00
- 29 апреля 2020
-
15:30
- 25 апреля 2020
-
18:42
- 20 апреля 2020
-
13:05
-
11:00
-
10:16
- 17 апреля 2020
-
19:36
- 15 апреля 2020
-
21:54
- 31 марта 2020
-
10:17
- 26 марта 2020
-
17:51
- 25 марта 2020
-
09:55
- 24 марта 2020
-
14:59
- 23 марта 2020
-
23:27
-
21:20
-
20:52
-
14:19
-
13:30
- 22 марта 2020
-
21:49
-
18:58
-
17:11
-
16:01
-
14:51
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
09:10
-
08:58
- 21 марта 2020
-
23:58
-
23:20
-
21:21
-
20:01
-
20:00
-
19:09
-
18:50
-
18:45