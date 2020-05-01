Бондарев: «Авангард» «перемолол» и ещё «перемелет» много игроков, я не исключение

Защитник Алексей Бондарев прокомментировал уход из «Авангарда» по истечении срока контракта.
«Я уже давно знал, что покидаю «Авангард». У меня была встреча с Александром Крыловым, на которой он объявил, что клуб не будет продлевать контракт. «Авангард» «перемолол» и ещё «перемелет» много игроков, я здесь не исключение. В этом ничего такого нет, это нормальный рабочий процесс. Просто хочется сказать слова благодарности клубу, что дали мне этот шанс, поблагодарить за два хороших сезона.
В прошедшем сезоне получилось так, что у ребят-защитников были травмы и я очень много играл, весь сезон отыграл. И картины не портил, как бы нагло это ни звучало. Сезон хороший получился для меня. Символ «Авангарда» – это, конечно, слишком громко сказано, но со стороны тренеров чувствовал особое отношение. И со стороны болельщиков очень много людей мне пишут сегодня, это очень приятно», – цитирует Бондарева РИА «Новости».
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