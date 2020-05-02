Проворов: тренируюсь по 5-6 часов в день, позволяет отвлечься от тяжёлых мыслей

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.



«Судя по информации, которая до нас доносится, нас сперва ждет тренировочный лагерь, так что у всех будет достаточно времени набрать форму и подтянуться к примерно одинаковому уровню. То, что я делаю сейчас — это скорее что-то среднее между привычными тренировками во время сезона и в межсезонье. Летом ведь речь обычно идет о 10 неделях ада, по 10-11 часов в день. Я сейчас работаю меньше, часов по пять-шесть. Это позволяет отвлечься от тяжёлых мыслей о том, что все остановлено. Но, надеюсь, позволит мне быстро включиться в ритм, когда мы все-таки сможем вернуться к нормальной жизни», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются с собаками во время коронавируса.