Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Проворов: тренируюсь по 5-6 часов в день, позволяет отвлечься от тяжёлых мыслей

Проворов: тренируюсь по 5-6 часов в день, позволяет отвлечься от тяжёлых мыслей
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.

«Судя по информации, которая до нас доносится, нас сперва ждет тренировочный лагерь, так что у всех будет достаточно времени набрать форму и подтянуться к примерно одинаковому уровню. То, что я делаю сейчас — это скорее что-то среднее между привычными тренировками во время сезона и в межсезонье. Летом ведь речь обычно идет о 10 неделях ада, по 10-11 часов в день. Я сейчас работаю меньше, часов по пять-шесть. Это позволяет отвлечься от тяжёлых мыслей о том, что все остановлено. Но, надеюсь, позволит мне быстро включиться в ритм, когда мы все-таки сможем вернуться к нормальной жизни», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются с собаками во время коронавируса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020