Источник: один из лучших российских юниоров Мичков переходит в СКА за 400 тыс. рублей

15-летний нападающий Матвей Мичков переходит из ярославского «Локомотива» в петербургский СКА, сообщает РИА «Новости». По имеющейся информации, клуб из Санкт-Петербурга выплатит компенсацию в размере 400 тыс. рублей.
Комиссия по переходам регионального отделения ФХР в Воскресенске удовлетворила просьбу 15-летнего форварда юниорской сборной России о расторжении контракта со школой ярославского «Локомотива».
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Он смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд для юношеских Олимпийских игр. Кроме того. Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Мичков родом из Перми, но уже в девять лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».
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