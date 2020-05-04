Торесен и Цуккарелло вошли в символическую сборную Норвегии всех времён

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Норвегии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.
Голкипером сборной Норвегии был выбран бывший минского «Динамо» Ларс Хауген. В составе национальной команды 33-летний Хауген принял участие в восьми чемпионатах мира (2011-2018).
Пару защитников образовали Юнас Холёс и Матс Трюгг. Холёс известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Холёс провёл в российской команде сезоны 2013-2014 и 2014-2015 годов. В общей сложности на счету игрока 134 матча в Континентальной хоккейной лиге и 38 очков.
Тройку нападающих составили экс-форвард СКА Патрик Торесен, Матис Олимб и форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло. За карьеру в КХЛ Торесен помимо СКА играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».
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