Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торесен и Цуккарелло вошли в символическую сборную Норвегии всех времён

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Торесен и Цуккарелло вошли в символическую сборную Норвегии всех времён
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Норвегии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.

Голкипером сборной Норвегии был выбран бывший минского «Динамо» Ларс Хауген. В составе национальной команды 33-летний Хауген принял участие в восьми чемпионатах мира (2011-2018).

Пару защитников образовали Юнас Холёс и Матс Трюгг. Холёс известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Холёс провёл в российской команде сезоны 2013-2014 и 2014-2015 годов. В общей сложности на счету игрока 134 матча в Континентальной хоккейной лиге и 38 очков.

Тройку нападающих составили экс-форвард СКА Патрик Торесен, Матис Олимб и форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло. За карьеру в КХЛ Торесен помимо СКА играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».

ИИХФ составила символическую сборную Финляндии всех времён
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020