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Филип Пешан сменил Милоша Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Филип Пешан сменил Милоша Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея Чехии в официальном «твиттере» организации представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. Его помощниками стали Мартин Страка и Ярослав Шпачек. Генеральным менеджером команды остался Петр Недвед.

В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу. Сам Ржига сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера сборной летом 2018 года. В июне 2019 года стало известно, что Ржига останется на своем посту на сезон-2019/2020, а затем его сменит Пешан.

Под руководством Ржиги сборная Чехии добралась до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медалей команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

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