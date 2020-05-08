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Фазель: если НХЛ проведёт финал Кубка Стэнли осенью, то получит огромную прибыль

Фазель: если НХЛ проведёт финал Кубка Стэнли осенью, то получит огромную прибыль
Хоккей / НХЛ 0

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился своим мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.

«Это вопрос больших денег, это большой бизнес. Мы должны понимать, что если НХЛ проведёт финал Кубка Стэнли в октябре-ноябре, а небольшое время спустя начнёт новый сезон, то получит огромную прибыль. Именно из-за этой прибыли они хотят доигрывать.

В Европе ситуация отличается от той, которая сложилась в НХЛ, потому что денежные суммы, вовлечённые в НХЛ, действительно огромны», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

На данный момент сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 269 тыс. смертей. Более 1,2 млн человек вылечились.

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