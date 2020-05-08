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НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн рассказал, что в НХЛ рассматривают возможность проведения плей-офф с участием 24 команд.

«В среду на заседании комитета по возобновлению сезона мне сказали, что рассматривались варианты проведения матчей плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд. Из общения с представителями лиги, команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами становится популярным», — приводит слова Лебрюна The Score.

При этом Лебрюн отметил, что на данный момент никаких решений не принято, всё пока проходит в формате диалога.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 269 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

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