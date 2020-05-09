Батыршин: для меня самыми полезными оказались годы под руководством Билялетдинова
Защитник Рафаэль Батыршин поделился воспоминаниями о работе с разными тренерами.
«Мне повезло — видел очень многих специалистов, со всеми было интересно, старался учиться у каждого.
Для меня как защитника самыми полезными оказались годы работы в «Ак Барсе» Зинэтулы Билялетдинова. Он классик оборонительного цеха, который помог увидеть наше амплуа по-новому.
Готов также отметить чемпионскую систему «Магнитки» и школу молодого бойца в «Витязе» Андрея Назарова — жёсткого и требовательного специалиста. Интересные моменты взял и у ещё одного представителя динамовской школы — Сергея Светлова, который в «Атланте» каждый день находил интересные ходы в плане психологии и эмоций», — цитирует Батыршина Russia-Hockey.
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